Renuevan acuerdo para asegurar la escritura de más viviendas del IPPV

Con el objetivo de que cada vez más familias rionegrinas accedan a la tranquilidad jurídica de contar con la escritura de su hogar, el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) renovó el convenio con el Colegio Notarial de Río Negro. Se estableció un nuevo valor que se mantendrá por todo 2026 y permitirá avanzar en la escrituración de viviendas sociales, fortaleciendo el derecho a la casa propia en toda la provincia.

El acuerdo fue suscripto por el interventor del IPPV, Mariano Lavin y la Presidenta del Colegio Notarial, Not. María Gabriela Benito. También participó del encuentro la coordinadora provincial de Ley Pierri, Daniela Vivas.

De esta forma, se estableció que el nuevo valor de una escritura de vivienda IPPV, será de $500 mil para todo el presente año.

“Quiero resaltar dos cosas: una la predisposición y colaboración de los escribanos para que esto sea posible y la otra es el precio que se dispuso, el cual es mucho menor al valor de mercado de una escritura”, destacó Lavin.

Además, a partir de los diferentes planes de pagos dispuestos por el IPPV, se puede financiar el costo de la escritura hasta en 15 cuotas sin interés.

A partir de este tipo de convenios, el IPPV pretende que cada vez más vecinos consoliden su derecho de contar con el título de propiedad de su vivienda.

¿Cómo tramitar una escritura IPPV?

Aquellas personas que quieran iniciar el trámite para obtener el título de propiedad, deben acercarse a la delegación del IPPV más cercana al domicilio con la siguiente documentación: fotocopia del boleto de compra venta o resolución de adjudicación de la vivienda; fotocopia del DNI de los titulares; constancia de CUIL; fotocopia de un impuesto municipal y de rentas; y certificado de cancelación. En caso de no tener este último trámite, es necesario tramitarlo con una nota de solicitud firmada por los adjudicatarios; copia certificada del DNI de los solicitantes y fotocopia del acta de adjudicación.

Una vez presentada la documentación, se elige un plan de pago y luego, el IPPV arma un legajo que es enviado al Colegio de Escribanos, organismo que se pone en contacto con el titular de la vivienda para continuar con el proceso.

El tiempo estimado hasta obtener la escritura es de seis meses, siempre y cuando se haya cancelado el pago de la misma.

Escrituras gratuitas

En el caso de las viviendas colectivas llamadas monoblock o PH (no casas individuales), que se construyeron por el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) hasta 1993, la escrituración es gratuita. Para iniciar el trámite, los adjudicatarios deben acercarse a la delegación de su localidad con la documentación mencionada anteriormente.