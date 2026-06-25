Psicólogos sociales: abre convocatoria para docentes del Tramo Formativo

Luego de finalizada la etapa de inscripción para realizar el Tramo Formativo Complementario para psicólogos sociales, el Gobierno de Río Negro abre este sábado 27 de junio una convocatoria para conformar el equipo docente que dictará las distintas unidades curriculares.

La convocatoria está dirigida a profesionales que reúnan los requisitos académicos y de antecedentes establecidos para cada espacio curricular. Entre las asignaturas incluidas en esta primera etapa se encuentran Psicología Evolutiva, Teoría de la Configuración del Psiquismo, Intervención Psicosocial, Ética y Ejercicio Profesional y Taller de Práctica Profesionalizante I. El cursado se desarrollará bajo una modalidad combinada que articulará instancias presenciales y actividades virtuales.

Quienes deseen participar de este concurso docente podrán presentar su inscripción entre el 27 de junio y el 3 de julio mediante correo electrónico a la dirección psicologiasocialdes@gmail.com, acompañando currículum vitae y proyecto pedagógico.

La propuesta surge en el marco de la implementación de la Ley Provincial Nº 5667, para el desarrollo del Tramo Formativo Complementario destinado a personas que realizaron su formación en Psicología Social en instituciones y espacios educativos no oficiales hasta la sanción de la norma.

Esta iniciativa es llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Humano en conjunto con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y representa un paso fundamental en el proceso de profesionalización y jerarquización de la Psicología Social en Río Negro, garantizando el acceso a una formación oficial en el marco del sistema educativo provincial y fortaleciendo las condiciones para el ejercicio profesional regulado por la Ley 5667.