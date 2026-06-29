Abrió la convocatoria docente para el Tramo Formativo en Psicología Social

Ya se encuentra abierta la convocatoria para conformar el equipo docente que dictará las distintas unidades curriculares del Tramo Formativo Complementario para psicólogos sociales. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 3 de julio.

La convocatoria está dirigida a profesionales que reúnan los requisitos académicos y de antecedentes establecidos para cada espacio curricular. Entre las asignaturas incluidas en esta primera etapa se encuentran Psicología Evolutiva, Teoría de la Configuración del Psiquismo, Intervención Psicosocial, Ética y Ejercicio Profesional y Taller de Práctica Profesionalizante I. El cursado se desarrollará bajo una modalidad combinada que articulará instancias presenciales y actividades virtuales.

Quienes deseen participar de este concurso docente podrán presentar su inscripción hasta este viernes 3 de julio mediante correo electrónico a la dirección psicologiasocialdes@gmail.com, acompañando currículum vitae y proyecto pedagógico.

La propuesta surge en el marco de la implementación de la Ley Provincial 5667, para el desarrollo del Tramo Formativo Complementario destinado a personas que realizaron su formación en Psicología Social en instituciones y espacios educativos no oficiales hasta la sanción de la norma.

Esta iniciativa es llevada adelante por Ministerio de Desarrollo Humano en conjunto con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y representa un paso fundamental en el proceso de profesionalización y jerarquización de la Psicología Social en Río Negro, garantizando el acceso a una formación oficial en el marco del sistema educativo provincial y fortaleciendo las condiciones para el ejercicio profesional regulado por la Ley 5667.