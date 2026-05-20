El CURZAS lanzó una diplomatura para repensar la discapacidad

La propuesta de formación se dictará desde junio en modalidad híbrida y estará abierta a toda la comunidad, sin requisitos académicos previos. La iniciativa surge de un trabajo conjunto entre el CURZAS y la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro.

El Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur de la Universidad Nacional del Comahue (CURZAS-UNCo) lanzó la Diplomatura de Extensión de Praxis Social en la Discapacidad, una propuesta formativa que busca promover una mirada crítica y comunitaria sobre la discapacidad, alejada de los enfoques exclusivamente médicos o individuales.

La diplomatura fue presentada oficialmente el pasado 7 de mayo y se desarrollará en convenio con la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro. La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Extensión del CURZAS, a cargo de Mónica Amado, referente en temas de accesibilidad dentro de la sede universitaria.

Los detalles de la propuesta fueron abordados por Noelia Camalé y Gonzalo Ibeas durante una entrevista en el programa de streaming “En la nuestra”, del CURZAS.

Camalé destacó que la diplomatura representa “un fuerte trabajo comunitario” orientado a reconstruir las miradas tradicionales sobre la discapacidad. “Queremos romper con la idea de pensarla solamente como una enfermedad o una condición individual y empezar a verla como una categoría política y como resultado de una construcción social y cultural”, explicó.

La propuesta está pensada como una instancia de formación continua y de extensión universitaria. Según indicó, el objetivo es “construir saber y conocimiento social” junto a personas con experiencias diversas vinculadas a la discapacidad: familiares, docentes, profesionales, trabajadores y miembros de la comunidad en general.

Uno de los aspectos centrales de la diplomatura es que no exige títulos previos. Podrán participar personas que no hayan finalizado estudios secundarios o terciarios, ya que la intención es ampliar el acceso y fomentar la participación colectiva.

“Queremos que se conforme un grupo heterogéneo que potencie la producción social de conocimiento en torno a la discapacidad y permita generar un cambio profundo de mirada”, sostuvo Camalé.

La formación tendrá una duración aproximada de seis o siete meses y estará organizada en seis módulos temáticos. El cursado comenzará en la segunda semana de junio y la inscripción ya se encuentra abierta. Además, podrá realizarse desde los diez nodos territoriales del CURZAS mediante modalidad híbrida.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro, Gonzalo Ibeas señaló que la diplomatura forma parte de un trabajo interinstitucional que ya viene desarrollándose en distintas localidades de la provincia.

“Lo que buscamos es una perspectiva de derechos. La discapacidad no se piensa solamente desde un certificado o una condición médica, sino desde las barreras que aparecen cuando una persona intenta ejercer plenamente sus derechos”, afirmó.

Ibeas -que será uno de los docentes a cargo- explicó que la propuesta adopta el modelo social de la discapacidad, una perspectiva que pone el foco en los obstáculos que genera el entorno y no únicamente en las características individuales de las personas.

En ese sentido, valoró la metáfora del “laberinto” utilizada en la presentación de la diplomatura para representar las dificultades y barreras que atraviesan las personas en situación de discapacidad. “Muchas veces esas barreras están naturalizadas y no las vemos. Esta diplomatura busca justamente que podamos reconocerlas y repensarlas”, señaló.

También remarcó que el espacio no apunta a “llevar un saber” desde la universidad hacia la comunidad, sino a construir conocimiento de manera compartida con actores territoriales y referentes de distintas trayectorias.

La propuesta contará además con docentes invitados reconocidos a nivel nacional e internacional, quienes participarán en distintos módulos temáticos.

Toda la información sobre inscripción, contenidos y modalidad de cursado se encuentra disponible en las redes y canales oficiales del CURZAS.

O a los mails: educacion.continua@curza.uncoma.edu.ar y praxissocialdiscapacidad@gmail.com