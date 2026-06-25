Río Negro ahorró casi $5.000 millones en una licitación médica

La segunda licitación conjunta de insumos médicos impulsada por el Ministerio de Salud, IPROSS y Horizonte Seguros permitió a Río Negro ahorrar casi $5.000 millones, garantizando la disponibilidad inmediata de materiales quirúrgicos, reduciendo costos y eliminando demoras administrativas; además, la participación de 13 oferentes ratifica el carácter ordenado y previsible de la provincia.

Cada fondo que el sistema de salud rionegrino invierte en una prótesis es fundamental. Por eso, obtener mejores precios en insumos quirúrgicos se traduce directamente en más cobertura, más respuestas y menos espera para los pacientes. En esa dirección avanza el Gobierno de Río Negro a través de su modelo de licitaciones conjuntas.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro completó la segunda licitación pública conjunta de prótesis, implantes e insumos médicos especializados, por un presupuesto oficial estimado para los tres organismos de $22.428.216.293, y finalmente se adjudicó por $17.488.805.640, una diferencia de $4.939.410.653. Esa cifra refleja tanto el ahorro logrado por mejores precios de compra conjunta como dos renglones que no recibieron ofertas válidas y que se tramitarán por expediente individual.

“Que siete proveedores especializados hayan competido por abastecer al IPROSS no es casualidad. Es el resultado de una provincia que cumple, que paga y que tiene reglas claras. Cuando el Estado es predecible, el mercado responde. Y cuando el mercado responde con competencia, los precios bajan y los afiliados ganan. Casi $2.800 millones de ahorro en una sola licitación es la mejor demostración de que el orden y la transparencia en la gestión pública se traducen, concretamente, en más y mejor salud para los rionegrinos”, destacó la presidenta del IPROSS, Ivana Porro.

Por su parte, la subsecretaria de Auditorías Médicas del Ministerio de Salud, Cecilia Cuneo, indicó que “es una licitación vigente que comenzó con 42 renglones y quedaron 2 sin oferente. Asimismo, ampliamos su cantidad de insumos a 3.300 unidades y también las especialidades que abarcamos, como insumos de traumatología, neurología, cirugía, urología, hemodinamia, entre otros”.

La participación de 13 empresas oferentes habla por sí sola. Una licitación con ese nivel de concurrencia es señal de que los proveedores confían en el proceso: en la transparencia de los pliegos, en el cumplimiento de los plazos y en la seriedad con que el Estado rionegrino gestiona sus contrataciones. No es algo que se construye de un día para el otro. Es el resultado de años de hacer las cosas bien.