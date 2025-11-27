Río Negro refuerza el servicio de RTO para mejorar la seguridad vial

La Secretaría de Transporte de Río Negro, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, destacó la importancia de cumplir con la Revisión Técnica Vehicular (RTO) como medida fundamental para garantizar la seguridad vial y el cuidado de las y los ciudadanos en las rutas y ciudades rionegrinas.

Actualmente, la provincia cuenta con ocho plantas habilitadas oficialmente para realizar la RTO, distribuidas estratégicamente en el territorio para asegurar una cobertura eficiente y accesible para toda la comunidad. Estos centros autorizados son los únicos facultados para expedir certificados válidos, que permiten verificar el correcto estado mecánico de los vehículos y prevenir fallas que puedan derivar en siniestros.

Desde la Secretaría de Transporte se recordó que la RTO es obligatoria para todos los vehículos particulares, comerciales y de transporte, y que su vigencia varía de acuerdo al tipo de vehículo y antigüedad, por lo que se recomienda revisar los plazos de vencimiento para evitar circular con documentación fuera de término.

El Secretario de Transporte, Juan Ignacio Ciancaglini, señaló que el cumplimiento de la revisión “es un compromiso individual y colectivo que contribuye a disminuir riesgos, mejorar la seguridad vial y garantizar traslados más seguros para todos”.

Además, se recuerda a los conductores la importancia de programar la revisión con anticipación, especialmente en los períodos de mayor demanda estacional, y acudir únicamente a las plantas oficiales habilitadas por la Provincia.

Con este servicio, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso con la prevención y la seguridad vial, promoviendo un parque automotor en condiciones óptimas y cuidando la vida de quienes transitan diariamente por rutas y calles rionegrinas.

Plantas Verificadores en Río Negro:

Viedma

Haiti 363

Tel: (2920) 420245

Días y horarios: lunes a viernes de 9 a 15.

Prestador: ITV SRL

Cipolletti

RN 22 – KM 1214 calle Los Pioneros N° 239

Tel: (299) 5870328

Días y horarios: lunes a viernes de 8 a 17.

Prestador: ITV SRL

Bariloche

Esandi y Garibaldi – Próximamente Predio Tren Patagónico SA

Tel. WhatsApp (2944) 823215

Mail: itvsrlbariloche@gmail.com

Prestador: ITV SRL

General Roca

Día del Bancario 1374 (E/Santa Cruz y Misiones).

Tel: (299) 4361000

Días y horarios: lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 17. Sábados de 8 a 13.

Prestador: Técnica Sur

Villa Regina

San Lorenzo 536

Tel: (299) 4361000

Días y horarios: lunes a viernes de 9 a 13.

Prestador: Técnica Sur

San Antonio Oeste

Ruta 3 y 251

Tel: (2934) 465959

Días y horarios: lunes a viernes de 8 a 14.

Prestador: RTO Oeste S.A.

Choele Choel

Ruta 22 KM 998

Tel: (2984) 150483

Días y horarios: lunes a viernes de 7 a 15.

Prestador: RTO Oeste S.A.

Río Colorado

Carlos Salvarezza 1042

Tel: (2920) 533780

Días y horarios: lunes a viernes de 8 a 14.

Prestador: RTO Oeste S.A.