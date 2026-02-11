Río Negro y el BID definen plan de inversión para modernización sanitaria

Con la participación de autoridades provinciales, nacionales y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, concluyó la segunda misión técnica para el financiamiento del programa de transformación digital e infraestructura de salud. Se establecieron las metas y el plan de inversión para el año 2026.

Durante las tres jornadas de trabajo intenso, se avanzó en puntos críticos para la efectividad del financiamiento, como es el caso de la transformación Digital, con la presentación del diagnóstico de madurez y la hoja de ruta para escalar la “Estrategia Provincial de Salud Digital”. Un punto destacado fue el análisis del proyecto de Historia de Salud Integrada (HSI) como un bien público regional, evaluando cooperaciones con otras provincias.

El Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó que “este encuentro permitió pasar del diagnóstico a la acción, priorizando proyectos concretos que este mismo año empezarán a transformar la conectividad y la capacidad de respuesta de nuestros hospitales”.

Plan de Inversión 2026: se definieron las inversiones prioritarias por componentes y los costos estimados para el presente año, enfocados en resolver desafíos sanitarios y mejorar indicadores de cuidado.

Matriz de Resultados: se estableció la “teoría del cambio” del proyecto, identificando los problemas sanitarios actuales y las soluciones tecnológicas e infraestructurales que se implementarán para optimizar la atención.

Próximos pasos

El cierre de la misión incluyó la firma de un acta de acuerdos y el diseño de una hoja de ruta administrativa que detalla las próximas contrataciones e hitos necesarios para lograr la efectividad del préstamo.

Los equipos del Ministerio de Economía de la Nación y del BID coincidieron en la solidez de los arreglos institucionales propuestos para la ejecución del programa.

La agenda incluyó evaluaciones de madurez digital, análisis de la situación epidemiológica provincial y la definición de metas de monitoreo para asegurar que el impacto sanitario sea significativo y medible en el corto plazo.

La mesa de trabajo contó con la presencia de los ministros de Salud, Demetrio Thalasselis, de Hacienda, Gabriel Sánchez, y de Modernización, Milton Dumrauf. Asimismo, participó activamente una representante del Ministerio de Economía de la Nación, junto a equipos de la UPCEFE y especialistas técnicos del BID.