Los Menucos:La SENAF suma una nueva delegación en la Región Sur

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) inauguró hoy una nueva delegación zona sur este en Los Menucos, fortaleciendo su presencia territorial y su capacidad de atención. La sede ya se encuentra en funcionamiento en calle Jicha, casa 35.

En este marco, se presentó oficialmente a María Laura Flehr como nueva delegada. Flehr se desempeñó durante los últimos años en áreas de Educación en General Roca, trayectoria que suma experiencia y sensibilidad para acompañar a niños, niñas y adolescentes de la región.

La Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Silbana Cullumilla, destacó la importancia de profundizar la presencia del organismo en todo el territorio provincial: “La territorialidad es fundamental para garantizar derechos. Estar presentes en cada localidad nos permite escuchar, acompañar y dar respuestas más rápidas y cercanas. Esta nueva delegación es un paso más para consolidar un Estado que llega a cada niño, niña y adolescente donde lo necesita.”

Con esta incorporación, la SENAF reafirma su compromiso de seguir ampliando su capacidad de atención y respuesta, fortaleciendo el trabajo cotidiano junto a las familias y las comunidades.