Provincia paga la segunda cuota de indumentaria a estatales este 16 de mayo

El Gobierno de Río Negro depositará el 16 de mayo el segundo tramo del concepto destinado a las y los trabajadores de la administración pública provincial. El pago de los $125.000 se realizará por planilla complementaria.

En cumplimiento con lo acordado en la Mesa de la Función Pública, el Gobierno de Río Negro abonará este sábado la segunda cuota del concepto de indumentaria. El depósito de $125.000, que se realizará a través de planilla complementaria, representa un refuerzo directo al bolsillo de las y los agentes estatales.

El objetivo de este concepto es garantizar que el personal cuente con los recursos necesarios para la adquisición de vestimenta para el desarrollo de sus tareas diarias.

La medida es parte del compromiso asumido por el Ejecutivo provincial para recomponer el poder adquisitivo y brindar previsibilidad a las familias rionegrinas. Con este depósito, se cumple con la totalidad del monto de $250.000 establecido para indumentaria durante el 2026.