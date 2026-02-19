Mañana se abona la primera cuota de $125.000 a estatales

El Gobierno de Río Negro confirmó que mañana se abonará la primera cuota de $125.000 correspondiente a la compensación extraordinaria acordada en la Mesa de la Función Pública. Este pago forma parte de un esquema que garantiza aumentos automáticos por encima de la inflación, generando previsibilidad en los salarios y resguardando el poder adquisitivo de los trabajadores.

El pago alcanzará a los trabajadores comprendidos en la Ley 1.844 y 1.904, así como al personal policial y penitenciario. Lamentablemente no incluye al sector docente, ya que la conducción de UNTER decidió no aceptar la propuesta salarial en el ámbito paritario.

Se trata de la primera cuota de una compensación total de $250.000, dividida en 2 partes iguales. El monto forma parte de un esquema salarial presentado por el Gobierno —que contó con la aceptación de ATE— y se suma al aumento del 5,29% liquidado con los sueldos de febrero, en el marco del mecanismo de actualización automática atado a la inflación.

De esta manera, el Gobierno reiteró su voluntad de diálogo permanente y sostuvo que la oferta presentada contempla actualización automática y sumas extraordinarias que brindan certezas en un contexto económico complejo.

Próximos pagos y actualizaciones

En marzo se abonará la segunda cuota de la compensación extraordinaria ($125.000) y la Ayuda Escolar con un incremento del 100%, que alcanzará $80.000 por hijo y $160.000 en el caso de hijos con discapacidad.

En abril se aplicará una nueva actualización salarial automática en función de la inflación registrada en febrero y marzo, y se pagará la primera cuota del concepto Indumentaria ($125.000).

En mayo se completará el pago de Indumentaria con la segunda cuota ($125.000).