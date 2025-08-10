Jóvenes y adultos: diversidad de oportunidades para terminar la escuela

Con propuestas pensadas para estudiantes, y posibilidades tanto desde lo pedagógico como desde la formación laboral, el Gobierno de Río Negro brinda importantes oportunidades para que jóvenes y adultos pueda finalizar sus estudios.

A través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se propicia el acompañamiento a cada estudiante para poder cumplir con esta etapa y lograr metas a futuro.

La Directora de Educación de Jóvenes y Adultos, Marcela Strahl, explicó que actualmente se cuenta con una oferta que incluye 33 Escuelas de Educación Básica para Adultos (EEBA) de las cuales dependen 218 anexos activos distribuidos en distintos contextos: urbanos, rurales y en contexto de encierro, donde funcionan las secciones pedagógicas múltiples para la culminación de la primaria como también para la capacitación laboral con los talleres laborales.

Strahl señaló que en el caso de la oferta de talleres laborales que ofrecen las EEBA , la misma está pensada de acuerdo a las necesidades que presenta la población de estudiantes

“Se está ampliando año a año pensando en esta posibilidad que se ofrece a los estudiantes que han concluido su primaria o aquellos que están transitando el último año o el último ciclo, que es el ciclo de formación por proyectos de la escuela primaria, ofreciendo una oferta educativa con salida laboral a través de una certificación con validez”, resaltó.

Las ofertas de la modalidad están nomencladas y permiten el acceso a los y las estudiantes, a una certificación con validez.

“Están distribuidas en 22 orientaciones, las cuales van por ejemplo desde talleres de cocina, catering, corte y confección, herramientas tecnológicas, todas pensadas siempre en lo situado según la región o la demanda poblacional de los distintos lugares”, comentó.

Un dato importante es que actualmente casi en su totalidad, las egresadas y egresados de las escuelas primarias, tienen continuidad en estudios secundarios o talleres laborales “Siempre pensando en una superación personal y mejorando sus posibilidades de acceso al mundo del trabajo”, manifestó Strahl.

Respecto al nivel secundarios existen los Centros de Educación Media, los Centros Educativos de Nivel Secundario y los Centros de Educación para Jóvenes y Adultos con una amplia gama de posibilidades.

“También trabajan con un sistema modular enmarcado en la primera resolución federal y además tenemos un centro de trabajadores y 3 escuelas para jóvenes, con la particularidad estas últimas que el acceso a educación es desde los 16 años” dijo la Directora y agregó: “En secundaria tenemos otra particularidad y es que como estamos como muy asociados a lo que es la formación profesional, muchos optan por eso. Una gran cantidad de estudiantes se inscriben en tecnicaturas y también en muchas localidades prima bastante el acercamiento universitario”.

Strahl destacó el esfuerzo de los y las estudiantes y el acompañamiento que se realiza para fortalecer todo lo que refiere a la cuestión educativa y de inserción laboral.