Río Negro gestiona ante Nación soluciones para Incluir Salud

El Gobierno de Río Negro trabaja junto a familias de beneficiarios del programa federal Incluir Salud para gestionar ante Nación la continuidad de prestaciones médicas, provisión de insumos y servicios de transporte destinados a personas con discapacidad. En ese marco, la Provincia sostiene un esquema de contingencia con fondos propios para asegurar tratamientos esenciales mientras se regulariza la situación administrativa del programa.

En este contexto, el Ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, recibió en Viedma a familiares de beneficiarios para coordinar una agenda de trabajo conjunta y avanzar en nuevas gestiones ante autoridades nacionales.

Durante la reunión, Thalasselis explicó el trasfondo institucional que originó las demoras y repasó el complejo escenario que atraviesa el programa asistencial, el cual financia la cobertura de más de 8.400 rionegrinos titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Al respecto, el Ministro detalló que “el programa Incluir Salud dependía de la ex Agencia Nacional de Discapacidad y actualmente se ha integrado al Ministerio de Salud de la Nación como una secretaría, la Secretaría Nacional de Discapacidad”.

En ese sentido, Thalasselis precisó el impacto que este cambio de organigrama tiene en el territorio: “Esa transición llevó a retrasos en la prórroga de convenios con cada uno de esos prestadores y retrasó la gestión de algunos expedientes de provisión de medicamentos, prótesis, órtesis y descartables”.

El titular de la cartera sanitaria rionegrina llevó tranquilidad a los presentes y ratificó el esquema de contingencia que viene aplicando la Provincia con fondos propios para asegurar los tratamientos esenciales, por intermedio de fondos y programas de diferentes ministerios provinciales y de los propios hospitales.

“En la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) se abordó la temática. Los convenios se encuentran en reevaluación y en redefinición por parte de la Secretaría y, como provincia, estamos acompañando a cada uno de los familiares de pacientes con discapacidad y abordando las problemáticas en lo urgente y articulando con los prestadores de los servicios en los distintos puntos de la provincia”, aseguró.

Respecto a los pasos a seguir dentro del plan de trabajo articulado, el Ministro enfatizó la importancia del diálogo directo con los afectados y adelantó nuevas acciones presenciales ante las autoridades centrales.

“Hablamos sobre estos mecanismos, le pedimos a cada uno conocer su realidad y estamos viajando nuevamente a Buenos Aires para continuar la gestión”, anticipó.

Finalmente, consultado sobre las expectativas a mediano plazo y las respuestas obtenidas por parte de los funcionarios federales, Thalasselis concluyó: “Hay un compromiso de mantener las prestaciones de discapacidad a partir de la nueva Secretaría que forma parte del Ministerio de Salud”.

Del encuentro, que marcó un avance clave en la articulación comunitaria y estatal para defender la continuidad de la red de contención sanitaria, participaron también la legisladora provincial Magdalena Odarda y la concejal de Viedma, Vanesa Cacho.