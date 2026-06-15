Río Negro más segura: el Anillo Digital ya cuida rutas y accesos

El Gobierno de Río Negro presentó en Sierra Grande el cierre operativo del Anillo Digital de Seguridad y los nuevos dispositivos regionales de control, herramientas clave para modernizar y mejorar la prevención en rutas y accesos, acompañando el crecimiento de una zona estratégica para el desarrollo rionegrino. El Gobernador Alberto Weretilneck participó de la presentación, junto a la Intendenta Roxana Fernández.

Con esta etapa, la Provincia completa un sistema de monitoreo y control que integra accesos, rutas y puntos estratégicos del territorio, con tecnología aplicada al trabajo preventivo de las fuerzas de seguridad. El esquema permite optimizar la tarea de los centros de monitoreo, centralizar información y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones sospechosas o hechos delictivos.

El Anillo Digital funciona a partir de cámaras inteligentes con reconocimiento automático de patentes, conocidas como LPR, más el agregado de la Inteligencia Artificial. Estos equipos pueden leer patentes en segundos, incluso con vehículos en movimiento, y cruzar esa información con bases de datos de rodados robados, con pedido de secuestro o vinculados a investigaciones judiciales. Ante una coincidencia, el sistema genera alertas inmediatas para el 911 RN Emergencias y permite coordinar intervenciones rápidas con móviles policiales.

“Estamos tomando decisiones para que Río Negro esté mejor preparada, con más tecnología, más control y más presencia del Estado. Sierra Grande es una ciudad estratégica para la provincia, y por eso también tiene que estar integrada a las herramientas que nos permiten cuidar mejor a nuestra gente”, sostuvo Weretilneck.

El Gobernador remarcó que la seguridad forma parte de una mirada más amplia sobre el desarrollo provincial. En una Región Atlántica que concentra proyectos productivos, logísticos, energéticos y portuarios de escala, la Provincia avanza con infraestructura, servicios y herramientas que acompañan el crecimiento de cada localidad.