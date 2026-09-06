Prohíben en Río Negro la venta del juguete Squeezy Dumpling por riesgo sanitario

Quedó prohibida en todo el país la importación, fabricación, venta y almacenamiento del juguete Squeezy Dumpling, tras detectarse altos niveles de benceno. La medida alcanza a Río Negro. Defensa al Consumidor recomienda no adquirirlo y verificar que los juguetes cuenten con las certificaciones de seguridad.

La decisión fue establecida mediante la Disposición 690/26 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación e incluye las variantes “Dumpling Squishy”, “Squishy Viral con Glitter y Orbis”, “Squishy con Steamer Box” y versiones genéricas sin marca. Se recomienda a la población no adquirir estos juguetes y verificar que cuenten con las certificaciones de seguridad correspondientes.

La medida se adoptó al confirmarse en análisis técnicos que el producto representa un peligro directo para la salud por contener concentraciones de benceno que cuadruplican los límites legales permitidos. Se trata de una sustancia altamente tóxica que ingresa al organismo por contacto directo con la piel o por inhalación, aun sin necesidad de ser ingerida.

Con esta normativa plenamente vigente en la provincia, la prohibición rige de forma absoluta tanto para locales y comercios físicos como para la venta en plataformas digitales y redes sociales. En este marco la Agencia de Recaudación Tributaria, a través de sus áreas de defensa del Consumidor y fiscalización, sumarán a los controles permanentes la verificación de venta de este producto en el territorio rionegrino, procediendo a su decomiso inmediato en caso de ser detectado.

¿Qué hacer si tenés un “Squeezy Dumpling” en casa?

Retiralo inmediatamente del alcance de niños y niñas.

Colocalo en una bolsa sin roturas, cerrala e identificala claramente antes de desecharlo.

Lavate bien las manos con agua y jabón inmediatamente después de haberlo manipulado.

Precaución al momento de comprar juguetes

Se solicita a los comerciantes retirar de forma preventiva y obligatoria dicho producto de la venta para resguardar la salud de la comunidad. Asimismo, se recuerda a la población la importancia de actuar con precaución y verificar detenidamente que todos los juguetes en venta cuenten obligatoriamente con el Marcado de Conformidad (sello de seguridad de fabricación) y posean su etiquetado, identificación del importador y advertencias de uso escritas en castellano.

En caso de detectar este juguete prohibido a la venta en cualquier comercio o sitio web de Río Negro, la ciudadanía puede realizar la denuncia de manera inmediata ingresando a defensadelconsumidor.rionegro.gov.ar.