Sierra Colorada: En una semana quedará inaugurada la nueva red de gas natural

El 15 de septiembre se inaugurará la nueva red de gas natural de Sierra Colorada, una obra que garantizará el acceso de 78 nuevas familias al servicio y permitirá potenciar el desarrollo de la localidad. Así lo anunciaron el Gobernador Alberto Weretilneck y la Intendenta Marta Ignacio, quienes ultimaron los detalles para su puesta en funcionamiento.

La obra forma parte de la expansión del Gasoducto de la Región Sur, la histórica infraestructura impulsada por Weretilneck a través del Plan Castello que transformó la calidad de vida de decenas de miles de familias y generó nuevas posibilidades de crecimiento para las localidades del sur.

“Cada nueva familia que se conecta al gas natural demuestra que Río Negro tiene un rumbo. Es calidad de vida, es desarrollo y es seguir generando condiciones para que nuestras localidades puedan crecer”, destacó Weretilneck.

El Gobernador remarcó además el proceso de transformación que atraviesa la localidad: “Sierra Colorada es una de las ciudades que más está creciendo y donde más obras estamos haciendo. Es una decisión de la Provincia seguir acompañando ese crecimiento”.

Por su parte, la Intendenta Ignacio destacó el acompañamiento provincial: “Estamos reactivando Sierra Colorada junto al Gobierno Provincial. Son obras que cambian la vida cotidiana de nuestros vecinos y que nos permiten pensar en una localidad con más servicios y nuevas oportunidades”.

Durante la jornada también se prevé la firma de un convenio destinado a reactivar el Centro Integral de la Mujer y se recorrerán otras obras que la Provincia mantiene en ejecución en Sierra Colorada: el plan de viviendas y el nuevo hospital.