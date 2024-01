Legisladores de JSRN rechazan el proyecto que pretende eliminar la barrera sanitaria

El Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro presentó un Proyecto de Declaración en el cual expresan su total rechazo al proyecto de ley presentado por el Diputado Nacional Martín Ardohain del PRO, por la Provincia de La Pampa, tendiente a eliminar la Barrera Zoofitosanitaria de los ríos Barrancas- Colorado. El proyecto lleva la firma del Presidente del Bloque de Legisladores, Facundo López, acompañado por Gustavo San Román, Marcela Rossio y Luis Noale, y se fundamenta en que más allá del irreparable daño sanitario, productivo, económico y social que ocasionaría a la Región Patagónica una medida como la propuesta, desconoce expresamente que la determinación del status sanitario logrado por la misma luego de años de trabajo e inversión público-privada, no puede reducirse a una cuestión comercial, y no es potestad del Congreso Nacional modificarla, sino que lo otorgan organismos sanitarios internacionales, que luego validan los respectivos mercados.

En forma paralela, los legisladores rionegrinos elevaron un Proyecto de Comunicación al Honorable Congreso de la Nación planteando la necesidad de rechazar el tratamiento del proyecto del diputado pampeano.

En tal sentido, el Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, resaltó que “mientras nuestros países vecinos como Uruguay y Chile son libres de aftosa sin vacunación; y Brasil que suma todos los años Estados con ese status, el proyecto pampeano impulsa retroceder y tirar a la basura todos los logros de estos años”.

“Ellos plantean un retroceso que literalmente está atado a la situación coyuntural y comercial de los grandes frigoríficos de La Pampa, a los que les el asado porque exportan casi un 60% de la carne y su excedente es ese corte”, sostuvo.

López planteó que “tenemos que unificar el status sanitario de manera superior, no inferior. No se trata de un debate sobre barrera si o barrera no. Todos queremos un status sanitario superior y que los demás trabajen para ampliar la zona libre de aftosa sin vacunación y llegar a tener un país con ese status”.

“No podemos poner en riesgo todo el trabajo realizado en la Patagonia, cuando todos los países están yendo para ser libres de aftosa sin vacunación”, indicó finalmente.

En sus proyectos, los legisladores rionegrinos argumentan que la iniciativa de Ardohain “desconoce expresamente que la determinación del status sanitario logrado luego de años de trabajo e inversión público-privada, no puede reducirse a una cuestión comercial, y no es potestad del Congreso Nacional modificarla, sino que lo otorgan organismos sanitarios internacionales, que luego validan los respectivos mercados”.

Los parlamentarios rionegrinos agregaron que “ese proyecto de ley, denota una superficialidad, nula experticia técnico-sanitaria, desconocimiento de la normativa y acuerdos internacionales en la materia y falta de criterio alarmantes. Tal es así que debería plantearse al revés, esto es mejorar el status sanitario al norte de los ríos Barrancas- Colorado para que, en el futuro, otras regiones o el país en su conjunto mejoren el status sanitario a los niveles que hoy detenta la región patagónica”