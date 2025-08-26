Vacunadores: pilar fundamental en el primer nivel de atención

En el marco del Día del Vacunador y de la Vacunadora, que se celebra cada 26 de agosto en Argentina, el Ministerio de Salud reconoce su trabajo, fundamental en el primer nivel de atención y llevará adelante una serie de actividades en diversas localidades rionegrinas.

“Un vacunador no es solo una persona o personal de salud que aplica una vacuna, sino que es profesional del equipo de salud que es un pilar fundamental en el primer nivel de atención”, con estas palabras, la Jefa del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Marcela González, destacó el trabajo del vacunador y la vacunadora, que hoy conmemoran su día.

En Rio Negro en cada hospital y centro de salud hay vacunadores (enfermeros, licenciados en enfermería y agentes sanitarios), que desempeñan su tarea de acuerdo a lo establecido por el Calendario Nacional y acorde a la necesidad de la comunidad a la cual pertenecen.

El sistema de salud pública de la provincia de Río Negro cuenta con 36 vacunatorios centrales ubicados en los hospitales, y 189 centros de salud que trabajan activamente para que todas las personas puedan vacunarse y protegerse contra enfermedades prevenibles.

Durante 2024, se aplicaron 502.000 dosis del Calendario Nacional, garantizando el acceso gratuito y equitativo a la inmunización.

El Día del Vacunador y la Vacunadora se celebra el 26 de agosto, en conmemoración del nacimiento del virólogo Albert Sabin, quien desarrolló la vacuna oral contra la poliomielitis. Esta fecha, establecida por la Ley 27.491 (articulo N.º 28), reconoce la labor esencial de estos profesionales en la protección de la salud pública y la prevención de enfermedades.

¿Por qué el 26 de agosto?

La fecha fue elegida para honrar a Albert Sabin, el científico detrás de la vacuna oral contra la poliomielitis, cuya labor fue fundamental para la salud mundial.

El Día Nacional del Vacunador y la Vacunadora fue establecido por la Ley 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación en Argentina.

¿Cuál es su propósito?

Visibilizar y agradecer la dedicación de quienes trabajan en la vacunación para proteger a la población.

Recordar el papel crucial de las vacunas en la erradicación de enfermedades que antes representaban una gran amenaza para la humanidad.

Actividades en los hospitales de la provincia

General Roca: 26 de agosto, jornada de vacunación de 14 a 18 en el Museo Patagónico de Ciencias Naturales (Avenida Roca y Canalito).

Cinco Saltos: 26 de agosto entre las 9 y las 18, vacunación a demandan para niños y adultos en el vacunatorio del hospital.

Cervantes: 26 de agosto de 7 a 10 y de 11 a 18, vacunación a demanda. De 10 a 11, charla en Radio Pasión 91.5 Mhz. De 14 a 17 charla sobre la importancia de las vacunas, durante el consultorio pediátrico.

Viedma: 26 de agosto, un móvil visitará distintos puestos de la ciudad. Puntos fijos: vacunatorio central (de 7 a 14); en los CAPS de 8 a 14, Feria Municipal de 10 a 13 y merendero ARA San Juan de 11 a 18.

Cipolletti: 26 de agosto de 9.30 a 12, Taller de inmunización para enfermería, alumnos de la carrera de enfermería y medicina.

El Bolsón: durante la semana se instalarán puestos móviles de vacunación. 26 de agosto en el CAPS Luján, 28 de agosto en el CAPS Esperanza y el 29 de agosto en el CAPS Usina.

Villa Regina: invitados especiales, hospitales de Chichinales e Ingeniero Huergo. 26 de agosto de 8 a 13 en UPCN, charla “Reforzando Saberes” dirigida a vacunadores.