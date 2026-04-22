Maquinchao fue sede de un encuentro sobre nuevas perspectivas del turismo

En la localidad de Maquinchao se llevó a cabo un encuentro centrado en las nuevas perspectivas del turismo como fenómeno socioeconómico, cultural y deportivo, convocando a referentes locales y público en general.

La jornada contó con la presencia del secretario de Gobierno y Desarrollo Humano, Alejandro Abraham; la secretaria de Cultura y Turismo, Jaqueline Busnadiego; y el secretario de Deportes, Cesar Catrin, quienes junto a sus equipos acompañaron la actividad.

Durante el encuentro, la licenciada Andrea Marín y el experto Julio Isidro Pérez brindaron sus exposiciones, aportando herramientas y conocimientos orientados a potenciar el desarrollo turístico local y regional.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de espacios de formación e intercambio, que permiten repensar el turismo y poner en valor la diversidad y el potencial del territorio como un destino atractivo.