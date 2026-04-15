Gran jornada sobre diabetes en Maquinchao con amplia participación

El pasado sábado 11, el Centro Cultural “Kuky Cayunao” de Maquinchao fue escenario de una importante jornada sobre diabetes, organizada por A.RO.DIA de General Roca, convocando a vecinos y vecinas interesados en el cuidado de la salud.

La actividad contó con el acompañamiento de la intendenta Silvana Pérez junto a su equipo de trabajo, integrado por el secretario de Gobierno y Desarrollo Humano Alejandro Abraham; la referente de área Yanet Chico; la responsable de Género y Diversidad Karina Moyano; y la secretaria de Cultura y Turismo Jaqueline Busnadiego, quienes destacaron la importancia del diagnóstico temprano y la prevención.

Más de 80 personas participaron de esta propuesta, accediendo a controles y estudios como fondo de ojo, revisión de pies con podólogos y consultas médicas, en una jornada que combinó capacitación y atención sanitaria.

Durante el encuentro, el Dr. Manuel Fernández Agüero brindó una charla sobre diagnóstico y tratamiento de la diabetes. También participó la presidenta de la Federación Argentina de Diabetes, Judit Laufer, junto a los oftalmólogos Javier Lecott y Jorge Mancini, quienes realizaron prácticas de revisión.

Asimismo, se destacó el trabajo de Beatriz Juri y María Eugenia Hernández, quienes colaboraron en la evaluación de pies, sumando su compromiso de manera voluntaria.

La jornada dejó un balance altamente positivo, reafirmando la importancia de generar espacios de concientización y acceso a la salud en la comunidad.