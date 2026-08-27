Provincia acompañó la semifinal del programa Emprendedores Río Negro 2026

La Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro participó en General Roca de la semifinal del nodo Alto Valle–Viedma del programa Emprendedoras y Emprendedores de Río Negro 2026, organizada por Fundación Nobleza Obliga y Banco Patagonia, que además financia el programa. El programa busca fortalecer y potenciar proyectos con capacidad de crecimiento y generación de empleo.

La jornada reunió a 15 emprendimientos semifinalistas, que presentaron y defendieron sus propuestas ante un jurado. La Agencia formó parte de esta instancia a través de su director ejecutivo, Sergio Iglesias, quien integró el equipo encargado de evaluar los proyectos.

Como resultado de la jornada, Sauce Patagonia, AEREAL Patagonia, Alto Valle Co. y Somos Agropecuarios fueron seleccionados para avanzar a la final provincial, prevista para octubre.

La edición 2026 registró una convocatoria récord, con más de 1.000 personas inscriptas en toda la provincia. El programa combina instancias de capacitación y formación con un concurso que premia a los proyectos mejor evaluados con capital semilla para impulsar su crecimiento.

Rio Negro, a través de la Agencia de Desarrollo Económico, acompañó una vez más este proceso, que reúne a emprendedores de distintos puntos de la provincia y genera espacios para fortalecer ideas, incorporar herramientas y proyectar nuevos desarrollos.

“Desde nuestro lugar en el jurado pudimos conocer proyectos de gran diversidad y calidad, que reflejan el potencial emprendedor que existe en Río Negro. Son iniciativas con ideas innovadoras, con capacidad para crecer, generar empleo y aportar valor a nuestra matriz productiva. Este tipo de espacios son fundamentales porque brindan herramientas y oportunidades para que esos proyectos puedan fortalecerse y dar un salto de escala”, destacó el Director Ejecutivo de la ADERN, Sergio Iglesias.

La Agencia reconoció a los cuatro emprendimientos que representarán al nodo Alto Valle-Viedma en la final provincial y agradeció a las instituciones que hicieron posible esta nueva edición.