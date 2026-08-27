Provincia acompañó la semifinal del programa Emprendedores Río Negro 2026

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La Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro participó en General Roca de la semifinal del nodo Alto Valle–Viedma del programa Emprendedoras y Emprendedores de Río Negro 2026, organizada por Fundación Nobleza Obliga y Banco Patagonia, que además financia el programa. El programa busca fortalecer y potenciar proyectos con capacidad de crecimiento y generación de empleo.

La jornada reunió a 15 emprendimientos semifinalistas, que presentaron y defendieron sus propuestas ante un jurado. La Agencia formó parte de esta instancia a través de su director ejecutivo, Sergio Iglesias, quien integró el equipo encargado de evaluar los proyectos.

Como resultado de la jornada, Sauce Patagonia, AEREAL Patagonia, Alto Valle Co. y Somos Agropecuarios fueron seleccionados para avanzar a la final provincial, prevista para octubre.

La edición 2026 registró una convocatoria récord, con más de 1.000 personas inscriptas en toda la provincia. El programa combina instancias de capacitación y formación con un concurso que premia a los proyectos mejor evaluados con capital semilla para impulsar su crecimiento.

Rio Negro, a través de la Agencia de Desarrollo Económico, acompañó una vez más este proceso, que reúne a emprendedores de distintos puntos de la provincia y genera espacios para fortalecer ideas, incorporar herramientas y proyectar nuevos desarrollos.  

“Desde nuestro lugar en el jurado pudimos conocer proyectos de gran diversidad y calidad, que reflejan el potencial emprendedor que existe en Río Negro. Son iniciativas con ideas innovadoras, con capacidad para crecer, generar empleo y aportar valor a nuestra matriz productiva. Este tipo de espacios son fundamentales porque brindan herramientas y oportunidades para que esos proyectos puedan fortalecerse y dar un salto de escala”, destacó el Director Ejecutivo de la ADERN, Sergio Iglesias.

La Agencia reconoció a los cuatro emprendimientos que representarán al nodo Alto Valle-Viedma en la final provincial y agradeció a las instituciones que hicieron posible esta nueva edición.

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