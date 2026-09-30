Revés para ASSPUR, queda firme el control biométrico en Salud

El Estado Provincial resolvió el proceso administrativo que se encontraba pendiente y, de esta manera, perdió vigencia la medida cautelar que había suspendido transitoriamente el sistema. El control biométrico de asistencia continúa vigente y es de aplicación obligatoria para el personal del Ministerio de Salud.

El Gobierno de Río Negro agotó la vía administrativa respecto de los planteos contra la Resolución 986/2026 del Consejo Provincial de la Función Pública, que establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.

La Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar la semana pasada a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa suspensión tenía una condición concreta: regía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.

La decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar respondió a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR dentro del procedimiento administrativo.

El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema dispuesto por la Resolución 986/2026. Con el dictado y la notificación de ese decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa.

La Provincia acreditó inmediatamente esta circunstancia ante la Cámara del Trabajo de Viedma. El Tribunal tuvo por acreditado el cumplimiento de ese requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior, que había establecido que la suspensión se mantendría solamente hasta el agotamiento de la instancia administrativa.

En consecuencia, al cumplirse la condición fijada por la propia Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa plenamente vigente la Resolución 986/2026 del Consejo Provincial de la Función Pública.

La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN que pretendía dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.

En ese caso, la Justicia consideró que no se encontraba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.

De esta manera, agotada la instancia administrativa y desaparecida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico de asistencia continúa vigente y su utilización es obligatoria para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.