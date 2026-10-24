Por gestiones de Weretilneck, habrá más colectivos entre Bariloche, la Región Sur y el Alto Valle

A partir de las gestiones del Gobernador Alberto Weretilneck, se recuperaron frecuencias de transporte de pasajeros que conectan San Carlos de Bariloche con General Roca, a través de distintas localidades y parajes de la Región Sur. La medida responde a un compromiso asumido con vecinos y pobladores de la zona, que habían planteado la necesidad de contar con más servicios para trasladarse.

En cumplimiento de ese compromiso, la Secretaría de Transporte de Río Negro realizó las gestiones correspondientes ante las empresas Las Grutas SA y Patagonia Land SRL, que permitirán recuperar salidas que habían sido reducidas y mejorar la conectividad de las comunidades.

Los servicios benefician directamente a quienes se movilizan por la Ruta Nacional 23, pasando por Pilcaniyeu y Comallo, y por las Rutas Provinciales 67 y 6, conectando a localidades y parajes como Cañadón Chileno, Laguna Blanca, Mencué, Naupa Huen, Chasicó, Aguada Guzmán, Cerro Policía y Tricacó.

Cronograma de viajes para el cierre de 2026

Las frecuencias recuperadas tendrán una periodicidad de 3 semanas durante lo que resta del año, con un esquema adaptado especialmente a las fechas festivas de diciembre.

Las salidas desde Bariloche hacia General Roca serán el martes 10 de noviembre, martes 1 de diciembre y lunes 21 de diciembre.

En sentido inverso, desde General Roca hacia Bariloche, los regresos serán el jueves 12 de noviembre, jueves 3 de diciembre y miércoles 23 de diciembre.

La recuperación de estos servicios responde a una necesidad concreta de las familias de la Región Sur, para quienes el transporte público es fundamental para acceder a servicios de salud, educación, oportunidades laborales y realizar trámites administrativos en otras localidades.

Las frecuencias habían sido reducidas durante el período posterior a la pandemia, debido a una disminución en la cantidad de pasajeros. Ante la demanda de los vecinos, el Gobernador asumió el compromiso de gestionar su recuperación, que ahora se concreta a través del trabajo de la Secretaría de Transporte con las empresas prestadoras.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa dando respuestas a las necesidades de las comunidades de la Región Sur, con una política de integración territorial que busca reducir las distancias, mejorar el acceso a los servicios y generar mejores condiciones de vida para quienes habitan cada rincón de la provincia