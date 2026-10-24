La crecida del arroyo Comallo desbordó sectores urbanos y obligó a evacuar familias

El intendente Raúl Hermosilla informó que el pico de la crecida alcanzó zonas urbanas durante la madrugada. A media mañana, el nivel máximo había descendido unos 60 centímetros y las familias afectadas se encontraban fuera de peligro. No se registraron pérdidas humanas ni materiales.

La crecida del arroyo Comallo generó momentos de preocupación durante la madrugada de este sábado, cuando el caudal desbordó sectores urbanos de la localidad y obligó a evacuar a varias familias como medida preventiva.

El intendente de Comallo, Raúl Hermosilla, brindó detalles sobre la situación y explicó que desde las 2 de la madrugada los equipos municipales permanecían activos, trabajando de manera coordinada con los Bomberos Voluntarios para asistir a los vecinos y responder ante la emergencia.

Para recibir a las familias evacuadas, se habilitaron el Centro de Atención de la Tercera Edad y el Gimnasio Municipal. También hubo vecinos que decidieron autoevacuarse, mientras que otros optaron por permanecer en sus viviendas para resguardar sus hogares.

El nivel del arroyo comenzó a descender

En el reporte de las 11.30, las autoridades informaron que las condiciones del arroyo se mantenían estables, aunque el curso de agua continuaba con un caudal elevado. La crecida máxima había descendido aproximadamente 60 centímetros.

Asimismo, se indicó que las familias afectadas se encontraban fuera de peligro y que las personas evacuadas habían regresado a sus hogares. Los equipos municipales mantenían contacto con ellas para actuar ante cualquier nueva situación de emergencia.

En paralelo, distintas áreas del Municipio continuaban con las tareas de asistencia y trabajaban para despejar el puente urbano sobre el arroyo Comallo, con el objetivo de preservar su estructura ante posibles nuevas crecidas o golpes de agua.

Hasta el momento del último informe, no se habían registrado pérdidas humanas ni materiales.

Recomendaciones para los vecinos

Ante la persistencia de un caudal elevado, se solicitó especialmente a quienes viven en sectores cercanos a la costa del arroyo que extremen las precauciones.

Las autoridades recomendaron que, ante cualquier situación de riesgo, los vecinos permanezcan en sus hogares hasta recibir asistencia de alguna de las instituciones que intervienen en la emergencia.

También se aconsejó tener preparada una mochila con una muda de ropa, linterna y elementos de primera necesidad, como medida preventiva ante una eventual evacuación.

El Municipio continúa monitoreando la situación y manteniendo activos los equipos de respuesta para atender cualquier eventualidad.