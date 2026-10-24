IPROSS promueve acciones de prevención sobre el cáncer de mama

En el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, el IPROSS se suma a las acciones provinciales, recordando a afiliadas la importancia de hacerse los controles necesarios. La obra social promueve y facilita el acceso a chequeos, derribando barreras administrativas para cuidar la salud de la comunidad.

La detección temprana se consolida como una herramienta fundamental para identificar posibles alteraciones en sus etapas iniciales, favoreciendo así un diagnóstico oportuno y la eficiencia de los tratamientos.

A través del programa de Salud Sexual y Reproductiva, el IPROSS brinda cobertura total para diversas prestaciones vinculadas a la prevención y el cuidado integral de la salud de las mujeres. El esquema contempla dos consultas ginecológicas anuales a partir de los 14 años de edad, además de los estudios específicos destinados al control mamario de rutina.

Para el segmento de afiliadas a partir de los 40 años, el programa asegura una mamografía bilateral con proyección axilar y una ecografía mamaria bilateral por año, con cobertura del 100% en todos los centros prestadores adheridos de la provincia y con la ventaja clave de no requerir ningún tipo de empadronamiento previo.

Estos chequeos periódicos permiten que cada profesional determine, de acuerdo con la edad, los antecedentes y las características clínicas de cada persona, cuáles son los estudios indicados y con qué frecuencia deben ejecutarse.

El mes de concientización constituye una oportunidad para afianzar en la población que la prevención no se reduce a un solo mes en el calendario. El acceso oportuno a la atención médica y los controles constantes forman parte de una política de cuidado continuo.

Para conocer en detalle los alcances y prestadores del programa de Salud Sexual y Reproductiva, las personas interesadas pueden ingresar de forma digital al portal oficial del organismo (http://ipross.rionegro.gov.ar).

Como reflejo del espiritu y el compromiso humano con la concientización que impulsa esta campaña, tanto en la provincia como a nivel global, el IPROSS refuerza la divulgacion de la importancia que tiene el cuidado diario.

En el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, la obra social provincial recuerda la importancia que es hacerse un lugar para cuidar la propia salud.