Comisiones de Fomento de Laguna Blanca y Mencué llevaron agua potable a Pilquiniyeu Limay

Las intensas lluvias provocaron que el agua del dique que abastece a las familias de Pilquiniyeu de Limay llegara con barro y lodo, afectando el suministro. En una acción conjunta, ambas comisiones de fomento realizaron un operativo para asistir a los vecinos.

La localidad de Pilquiniyeu atraviesa dificultades en el abastecimiento de agua potable como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la Región Sur. Las precipitaciones provocaron que el agua del dique que abastece al pueblo llegara con una importante presencia de barro y lodo, afectando el suministro a la población.

Ante esta situación, las comisiones de fomento de Laguna Blanca y Mencué coordinaron un operativo solidario para llevar agua a los vecinos y colaborar con el comisionado de Pilquiniyeu de Limay, Bautista Huenchual

El traslado se realizó con tres camionetas equipadas con tanques, botellas, bidones y otros recipientes para garantizar el abastecimiento de agua a las familias de la localidad.

La asistencia había comenzado el día anterior, cuando Sandra Recalt, directora de la comisión de fomento, dispuso el envío de un vehículo oficial con agua mineral para colaborar con los vecinos afectados.

De esta manera, las instituciones de la región sur sumaron esfuerzos para dar respuesta a una necesidad esencial en medio de las complicaciones generadas por el temporal.

La situación vuelve a poner de manifiesto las dificultades que enfrentan las comunidades rurales de la Región Sur ante fenómenos climáticos intensos y la importancia del trabajo conjunto entre las distintas localidades para acompañar a las familias afectadas.