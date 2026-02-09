Pilquiniyeu: ARSA reemplazó el tanque de captación del manantial

Aguas Rionegrinas concretó esta semana el reemplazo del tanque de la captación del manantial en Pilquiniyeu, ubicado a 90 kilómetros al sur de Maquinchao, como parte de las acciones de refuerzo y mejora del sistema de abastecimiento de agua potable.

Las tareas se realizaron luego de registrarse modificaciones en el suelo y movimientos en el tanque anteriormente. Cabe destacar que la captación había sido intervenida en el mes de noviembre, momento en el que se realizo inspección general. En esta oportunidad, se instaló un tanque de mayor capacidad y resistencia, garantizando mayor seguridad y durabilidad de la infraestructura.

Esta captación aporta al sistema 220 litros de agua por hora y el nuevo tanque, con una capacidad de 5.000 litros, además de garantizar mayor recurso, también habilita el proceso de cloración, asegurando un recurso seguro para los habitantes de la localidad.

Estas tareas fueron ejecutados por personal de la Subgerencia Regional Este, reafirmando el compromiso de Aguas Rionegrinas con el fortalecimiento continuo de los sistemas de agua en las pequeñas localidades.