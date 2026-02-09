Región Sur: Visita técnica a productores de Arroyo Ventana y Campana Mahuida

Técnicos del Programa Ganadero del Ente Región Sur y del SENASA realizaron trabajos de sanidad animal y brindaron información sobre normativas vigentes, facilitando trámites y fortaleciendo el acompañamiento a los productores en su propio campo.

Durante el transcurso de esta semana se realizó una visita a productores de las zonas de Arroyo Ventana y Campana Mahuida, con el objetivo de llevar adelante trabajos vinculados a la sanidad animal y brindar información sobre las normativas vigentes para el movimiento de hacienda, la implementación de caravanas electrónicas y la actualización de stock.

La jornada se desarrolló de manera conjunta entre técnicos del Programa Ganadero del Ente Región Sur y del SENASA, lo que permitió a los productores realizar consultas y tareas puntuales con sus animales, así como también gestionar trámites pendientes ante el organismo nacional, evitando traslados y contratiempos.

Para el presente año, se prevé continuar con este esquema de trabajo, destacando la importancia de estar junto al productor en su propio campo. En este sentido, se irán diagramando nuevas visitas y recorridas, coordinando fechas para futuros encuentros en la zona.