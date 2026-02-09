IPAP consolida una etapa moderna en formación y capacitación pública

Durante 2025, más de 153 mil personas utilizaron el portal del IPAP, que se consolidó como una herramienta estratégica para transformar los procesos de capacitación del personal del Estado rionegrino.

El año pasado el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) registró un crecimiento sostenido en el uso de su portal web, consolidándose como la principal plataforma de capacitación y formación de los agentes públicos rionegrinos y como una herramienta clave del proceso de transformación digital que impulsa la Provincia.



En ese período, más de 153.000 personas utilizaron el portal del IPAP, un crecimiento significativo respecto de 2024, el año de su lanzamiento, cuando la plataforma había alcanzado alrededor de 34.000 usuarios, y que refleja el impacto de un trabajo sostenido orientado a ampliar el acceso, mejorar la experiencia y acompañar los procesos de modernización del Estado mediante el fortalecimiento de las competencias de su capital humano.



A lo largo del 2025 el portal alcanzó casi 1,2 millones de vistas, con un promedio de 8 páginas por persona, un indicador que da cuenta de recorridos completos, consultas frecuentes y un uso activo del Sitio Web.



Los contenidos más consultados estuvieron vinculados principalmente a la búsqueda de información sobre la oferta académica, como así también, sobre las inscripciones a las propuestas de capacitaciones, tecnicaturas o al Secundario que concentraron cientos de miles de consultas durante el año.

En este sentido, el portal web registró más de medio millón de interacciones, asociadas a consultas, búsquedas e inscripciones, confirmando su uso cotidiano como herramienta para la gestión de la capacitación pública.

De cara al 2026, el portal continúa evolucionando con el objetivo de seguir refinando la experiencia de los usuarios. En este marco, el sitio brinda servicios a la comunidad educativa como: galería de imágenes de actos de egresados, con fotos de alta calidad descargables, información sobre cada proceso académico y actividad del Instituto, accesos directos a los canales de comunicación, al sistema de gestión de alumnos (SIU GUARANÍ), a las plataformas educativas y a los diferentes enlaces de inscripciones. Además, se encuentran publicados los diseños curriculares, las resoluciones de validez nacional y provincial de cada carrera.



Actualmente está disponible el calendario académico, una herramienta clave para que los estudiantes puedan organizar su cursada y planificar su formación de acuerdo con sus necesidades y tiempos.

En este sentido, la titular del IPAP, Juana Benítez, destacó que “los resultados del portal confirman que la transformación digital permite mejorar procesos, ampliar el acceso y ofrecer una mejor experiencia de capacitación y formación en todo el territorio provincial”.



El crecimiento del portal Web del IPAP, desarrollado junto al Ministerio de Modernización, responde a una redefinición de cómo se gestiona la capacitación pública y a la articulación de los procesos de modernización del Estado a través del acceso al conocimiento. El sitio permite reorganizar la oferta académica, simplificar los recorridos y acompañar a las personas en cada etapa formativa, dejando atrás lógicas basadas en el papel, los trámites presenciales y los circuitos fragmentados, y avanzando hacia una experiencia digital más clara, accesible y ordenada.