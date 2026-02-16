El Cuy: Grave choque dejo seis personas heridas en la ruta 6

El siniestro ocurrió el sábado, a unos 20 kilómetros de la localidad. Entre las personas trasladadas hay una niña menor de edad.

Un choque ocurrido el sábado a unos 20 kilómetros de El Cuy, a 125 kilómetros de Roca, dejó seis personas heridas que debieron ser trasladadas de urgencia al hospital de Roca para su atención. Entre las víctimas hay una niña menor de edad. Por la gravedad del cuadro, en el lugar se activó un operativo para asistir a los ocupantes del auto siniestrado.

El vehículo terminó con daños importantes en el frente y en su estructura. La escena del impacto marcó la urgencia con la que debió trabajarse en el lugar para poder asistir y trasladar a las personas heridas.

De acuerdo a las primeras actuaciones, se investiga la posible intervención de otro rodado que circulaba hacia Roca y que habría invadido el carril contrario al momento del choque. Esa hipótesis es parte de lo que ahora buscan reconstruir los investigadores.

Luego del impacto, policías, personal de Salud y equipos de emergencia asistieron a las personas heridas y coordinaron su traslado al hospital de Roca para que recibieran atención de mayor complejidad.

Las circunstancias del siniestro continúan bajo análisis para poder establecer cómo se produjo el choque y si hubo participación de un segundo vehículo.