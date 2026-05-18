Siniestro vial sobre Ruta 23 en cercanías de Pilcaniyeu

Dos personas fueron asistidas y trasladadas al hospital local tras un incidente ocurrido durante la madrugada.

Pasadas las 00:23 horas, una dotación de Bomberos Voluntarios de Pilcaniyeu acudió a un siniestro vial registrado sobre la Ruta Nacional 23, en la zona de finalización del asfalto en dirección a Dina Huapi.

La unidad móvil 12 se dirigió al lugar con cuatro bomberos tras recibirse la denuncia del hecho. Al arribar, el personal encontró a dos ocupantes fuera del vehículo, quienes ya estaban siendo asistidos inicialmente por dos integrantes de la institución que se encontraban circunstancialmente de civil en el sector.

Posteriormente se hizo presente una ambulancia del Hospital Área Programa Pilcaniyeu, cuyos profesionales realizaron la evaluación médica correspondiente y dispusieron el traslado de ambas personas al nosocomio local para una mejor atención y control.

En el lugar también se llevaron adelante tareas de estabilización y aseguramiento del vehículo involucrado, el cual fue ubicado sobre la banquina para evitar riesgos a la circulación vehicular.

La seguridad de la escena estuvo a cargo de personal de la Subcomisaría N° 75 de Pilcaniyeu.

Del operativo participaron además efectivos de Seguridad Vial Dina Huapi.