IPROSS denunció presuntas irregularidades y apartó a un empleado

El IPROSS detectó presuntas irregularidades vinculadas a procesos de reintegros a partir de auditorías y controles internos. Ante la situación, realizó una denuncia penal y dispuso, de manera preventiva, el apartamiento de la persona involucrada mientras se desarrolla la investigación judicial.

La situación fue identificada en el marco de las tareas de auditoría y control que el organismo lleva adelante sobre sus distintos procesos administrativos y prestaciones.

Una vez detectadas las posibles irregularidades, el IPROSS puso los hechos en conocimiento de la Justicia y adoptó las medidas administrativas preventivas correspondientes.

En el marco de la investigación judicial, este miércoles se realizó un procedimiento destinado a incorporar elementos que podrían resultar de interés para la causa.

Hasta el momento no es posible determinar ni informar un monto vinculado a las presuntas irregularidades, debido a que la investigación continúa en curso. Será la Justicia la encargada de establecer los alcances de los hechos y las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.

Auditoría, control y cuidado de los recursos

La detección fue resultado de los mecanismos de auditoría y control interno que el IPROSS aplica sobre las prestaciones y los diferentes circuitos administrativos, incluidos los procesos de reintegros.

Estos controles permiten identificar posibles irregularidades, adoptar medidas preventivas y, cuando corresponde, poner los hechos en conocimiento de la Justicia.

El IPROSS continuará profundizando las tareas de auditoría, control y ordenamiento de sus procesos internos, con el objetivo de garantizar transparencia y el uso responsable de los recursos destinados a la cobertura de sus afiliados.