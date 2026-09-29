Pilcaniyeu participa de la FIT 2026 con su propuesta turística

La intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, participa de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026 junto a Valeria, referente del Vagón Turístico, representando a la localidad y presentando su propuesta turística.

La presencia de Pilcaniyeu en uno de los principales encuentros turísticos del país representa una oportunidad para mostrar sus atractivos y dar a conocer las experiencias que ofrece la localidad de la Región Sur rionegrina.

Durante la feria, la delegación presenta aspectos vinculados con la identidad, los paisajes y la cultura local, además de las propuestas relacionadas con el turismo rural y las experiencias que caracterizan al destino.

Desde el Municipio destacaron la importancia de participar de este tipo de espacios para generar nuevos vínculos y promocionar los atractivos de Pilcaniyeu ante visitantes y representantes del sector turístico.

El Vagón Turístico vuelve a ocupar un lugar destacado como uno de los elementos que representan a la localidad, acompañando la propuesta con la identidad y las experiencias que Pilcaniyeu busca compartir con quienes visitan la Patagonia.