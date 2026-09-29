Comallo promocionó el Paleoparque en la Feria Internacional de Turismo

La localidad rionegrina de Comallo dio un paso histórico en su estrategia turística: participó por primera vez de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolló en Buenos Aires, con el Paleoparque Comallo como carta de presentación y como puerta de entrada para dar a conocer todo lo demás que ofrece la zona.

“Vinimos acá a la Feria Internacional de Turismo a mostrar nuestro principal atractivo, el Paleoparque Comallo, para que más gente pueda acercarse, visitarlo, y que a partir de ahí también pueda conocer todo lo que tenemos en nuestra localidad”, señaló Ciro Hermosilla, director del Paleoparque

La propuesta que Comallo llevó a la feria no se limitó al Paleoparque. También incluyó sus paisajes, espacios naturales y eventos tradicionales, esos que le dan identidad a la localidad y que buscan captar la atención de un turismo que cada vez más busca experiencias distintas.

“Tenemos nuestra belleza paisajística, nuestra naturaleza, nuestros eventos, como las Fiestas de la Cordialidad, y un montón de otras actividades que creemos que pueden ser muy interesantes y distintas para los turistas”, destacó Hermosilla.

“Estamos muy felices de poder estar participando por primera vez de la Feria Internacional de Turismo”, expresó Hermosilla.

Con esta movida, Comallo apuesta a que el Paleoparque sea la puerta de entrada para que miles de visitantes descubran también sus paisajes, su naturaleza y sus fiestas populares.