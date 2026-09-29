Maquinchao fue sede de la concentración de Unión Línea Sur de handball

Maquinchao fue escenario este fin de semana de una nueva concentración de Unión Línea Sur, equipo que continúa con su preparación para participar del próximo Torneo Provincial de Handball, que se disputará en la ciudad de Viedma.

La jornada reunió a jóvenes deportistas que aprovecharon el encuentro para intensificar los entrenamientos y continuar fortaleciendo distintos aspectos del juego, como la técnica, el trabajo colectivo y la coordinación dentro de la cancha.

Además de la preparación deportiva, la concentración permitió generar un espacio de encuentro y convivencia entre los jugadores, fortaleciendo los vínculos de compañerismo que acompañan el crecimiento del handball en la Región Sur.

Desde la Escuela Municipal de Handball de Maquinchao destacaron la importancia de que la localidad pueda ser sede de este tipo de encuentros, que contribuyen al desarrollo del deporte juvenil y permiten generar nuevas experiencias y oportunidades para los jóvenes atletas de la región.

La preparación continuará de cara al Torneo Provincial de Viedma, donde Unión Línea Sur buscará representar al deporte de la Región Sur.