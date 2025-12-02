Pilcaniyeu Regionales

Pilcaniyeu incorporó nuevas luminarias

Ricardo Manrique 10 horas ago

La Municipalidad de Pilcaniyeu, a través de gestiones de la intendenta Daniela Cornejo, concretó la compra de 15 luminarias nuevas y un rollo de cable preensamblado, que serán instalados en distintos puntos de la localidad con el objetivo de mejorar la iluminación urbana y reforzar la seguridad de los vecinos.

La inversión total asciende a $19.770.686,72, destinada a continuar fortaleciendo la infraestructura pública y acompañar el crecimiento ordenado de Pilcaniyeu.

Desde el Municipio destacaron que se sigue trabajando para brindar más y mejores servicios a toda la comunidad.

