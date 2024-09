Paritarias en Pilcaniyeu: Importante Aumento Salarial para la Planta Permanente

Esta mañana, en una reunión paritaria clave entre la Municipalidad de Pilcaniyeu y la Asociación de Trabajadores del Estado, junto con delegados del sindicato, se llegó a un acuerdo para un significativo aumento salarial. La planta permanente de la Municipalidad verá un incremento de $350.000 en su sueldo no remunerativo, el cual se efectuará en la liquidación de septiembre.

La Intendenta Daniela Cornejo destacó la importancia de este acuerdo, considerando la situación económica actual y la inflación que afecta a todo el país. “Reconociendo el impacto económico en los fondos coparticipables que utilizamos para gastos diversos, incluido el pago de sueldos, hemos decidido mejorar los ingresos y condiciones laborales de nuestra planta permanente, asegurando al mismo tiempo la sostenibilidad financiera del municipio”, afirmó Cornejo.

La Intendenta también enfatizó el compromiso del gobierno local con el bienestar colectivo, destacando que “como entidad pública, nuestro principal enfoque es el desarrollo y el crecimiento colectivo, no la ganancia privada”.

Este acuerdo paritario no solo refleja el esfuerzo conjunto para mejorar las condiciones de los trabajadores municipales, sino que también subraya el compromiso de la administración con la justicia social y el desarrollo sostenible en Pilcaniyeu.

La Intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo expreso: “Entiendo profundamente la situación salarial de los empleados y soy consciente de que, en el actual escenario económico y con la inflación que vive nuestro país, no hay dinero que alcance. Sin embargo, no podemos utilizar los fondos coparticipables exclusivamente para cubrir los salarios de los empleados de planta permanente”, explicó Cornejo. La intendenta enfatizó que, aunque se esforzará por mejorar los ingresos salariales y las condiciones laborales, es crucial no comprometer más de lo que el municipio pueda afrontar financieramente en los próximos meses.

“Mi compromiso político se extiende a toda la comunidad de Pilcaniyeu y la zona rural. Como entidad pública, el municipio no funciona como una empresa privada; nuestra política es de política pública, enfocada en el desarrollo, el crecimiento y la mejora de la calidad de vida de toda nuestra comunidad”, añadió.

Estas declaraciones refuerzan el enfoque equilibrado y responsable de la gestión municipal, buscando siempre el bienestar general y un desarrollo sostenible para Pilcaniyeu y sus alrededores.