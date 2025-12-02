Se corrió el 2° Desafío Aniversario Ñorquincó MTB

El buen clima acompañó una nueva edición del Desafío Aniversario Ñorquincó MTB, el encuentro de ciclismo, que volvió a reunir a mas de 78 participantes de distintas localidades de la Comarca Andina, Chubut y la Región Sur.

Hubo ciclistas de El Maitén, Trevelin, Dolavon, Bariloche, Esquel, además de representantes de Comallo, Jacobacci, Maquinchao y Pilcaniyeu. La organización destacó la amplia convocatoria y la presencia de competidores de diversas zonas.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la participación de Alexis Jacobsen, quien nuevamente se quedó con el primer puesto de la clasificación general y de su categoría. Es la segunda vez consecutiva que logra este resultado en las últimas dos ediciones.

Los corredores resaltaron la calidad del circuito, la buena organización y la atención recibida, lo que hizo que muchos se retiraran muy conformes con la competencia.

El intendente Miguel Cuminao, destaco la buena organización y adelanto que, debido al éxito de esta edición, el evento volverá a realizarse el próximo año porque se consolida el MTB en Ñorquincó.

Clasificación: