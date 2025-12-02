Sigue abierta la preinscripción 2026 para las tecnicaturas del CURZAS-UNCo

El Complejo Regional Universitario Zona Atlántica y Sur (CURZAS) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) mantiene abierta la preinscripción para el ciclo académico 2026. El trámite podrá completarse hasta el 30 de diciembre de 2025, con una segunda instancia entre el 2 y el 13 de febrero de 2026 para quienes no lleguen a realizarlo en el primer período.

Las carreras del CURZAS se dictan en modalidad presencial y virtual, con cursada entre las 15 y las 21 horas. Dentro de la oferta, se destacan varias tecnicaturas universitarias orientadas a quienes buscan una formación corta, intensiva y con amplia inserción laboral.

Estas propuestas se cursan también en los 10 nodos localizados en Valcheta, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Ramos Mexía, Sierra Colorada, General Conesa, San Antonio Oeste – Las Grutas, Sierra Grande y Río Colorado.

Tecnicatura en Administración de Sistemas y Software Libre

Esta propuesta apunta al mantenimiento, configuración y administración de computadoras y servidores, incluidos los sistemas utilizados en empresas y centros de datos. La formación incluye sistemas complejos, redes, servicios empresariales y nociones vinculadas al trabajo con grandes infraestructuras tecnológicas.

“A lo largo de los últimos años, más de 100 estudiantes egresaron, muchos de los cuales trabajan hoy en empresas locales, nacionales y del exterior. También hay alumnos que cursan mientras trabajan en el sector informático o en el sector público, lo que les permite validar conocimientos adquiridos en su experiencia laboral”, comentó el director del Departamento de Ciencia y Técnica, Ramiro García Poggi.

Tecnicatura en Desarrollo Web

Se orienta a la programación y al desarrollo de aplicaciones web. “Principalmente se aprende a programar y a hacer aplicaciones como sistemas de stock, páginas de ventas o e-commerce, que se usan desde la computadora o el celular”, detalló García Poggi.

Según indicó, varios estudiantes con manejo del inglés accedieron a empleos en el exterior con remuneraciones competitivas, mientras que otros se incorporaron a empresas de Buenos Aires y proyectos de la región.

Ambas tecnicaturas tienen una duración de dos años y medio.

Tecnicatura Universitaria en Administración Pública

La carrera habilita para trabajar en organismos nacionales, provinciales y municipales, así como en organizaciones no gubernamentales. Su formación se orienta al análisis de procesos y estructuras administrativas, la gestión financiera-contable, los recursos humanos y la aplicación de tecnologías de información en la gestión pública y el gobierno electrónico. Esta propuesta se desarrolla en tres años y se implementa con mediación tecnológica.

“La mediación tecnológica exige una presencialidad física mensual en el CURZAS o en los nodos, mientras que el resto del cursado podrá realizarlo en forma virtual sincrónico y asincrónica”, indicó Clelia Rodríguez, directora del Departamento de Administración Pública.

“El cursado con mediación tecnológica inicio este año, con excelentes resultados dado que es una modalidad que permite a los estudiantes asistir a clases de modo virtual, contar con un título que luego podrán continuar con la licenciatura en Administración pública”, agregó.

Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural

Es la única propuesta de pregrado de la UNCo que se dicta enteramente a distancia. Tiene una duración de tres años y ofrece formación para la gestión de proyectos culturales, la conservación del patrimonio y la mediación intercultural.

La directora del Departamento de Lengua Literatura y Comunicación, Fernanda Sánchez, destacó que la modalidad virtual amplía el acceso a personas que, por razones geográficas o laborales, no pueden continuar estudios superiores. Explicó además que “es una excelente alternativa para quienes ya están trabajando o para quienes tienen interés en desempeñarse en espacios culturales y comunitarios”.

En su primer año, la carrera registró más de 100 inscriptos. Si bien su modalidad es virtual, cada materia incluye un encuentro sincrónico semanal.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la incorporación de prácticas profesionalizantes desde el inicio, que permiten vincular los contenidos con experiencias reales en el ámbito cultural. Estas actividades pueden realizarse en las propias localidades de los estudiantes, sin necesidad de trasladarse.

En ese marco, la decana de la institución, Adriana Goicochea, subrayó que “con estas tecnicaturas el CURZAS implementa una política que privilegia las carreras cortas y la accesibilidad”.

Goicochea señaló que este tipo de propuestas busca responder a las necesidades formativas de la región, ofreciendo trayectos más acotados en tiempo pero con una sólida base académica. “Ampliar la oferta de tecnicaturas permite que más personas puedan iniciar o retomar estudios superiores”, concluyó.