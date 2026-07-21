Pilcaniyeu incorporó una nueva Ford Transit para fortalecer la flota municipal

La Municipalidad de Pilcaniyeu incorporó una nueva unidad Ford Transit destinada a ampliar y fortalecer el parque automotor municipal, con el objetivo de optimizar la prestación de servicios y mejorar la capacidad operativa de las distintas áreas de trabajo.

La intendenta Daniela Cornejo informó que la adquisición demandó una inversión de $100.650.000 y forma parte de las acciones impulsadas por la gestión para modernizar la flota vehicular del Municipio.

“La compra representa una inversión estratégica que nos permitirá fortalecer el parque automotor, optimizar los recursos disponibles, mejorar la operatividad diaria y brindar una respuesta más eficiente a las necesidades de la comunidad”, expresó la jefa comunal.

La incorporación de esta nueva unidad permitirá acompañar el crecimiento de las tareas que desarrolla el Municipio, facilitando el traslado de personal, materiales y equipamiento, además de fortalecer la capacidad de respuesta ante las diferentes demandas de los vecinos y vecinas.

Desde la Municipalidad destacaron que la inversión responde al compromiso de continuar modernizando el equipamiento municipal y brindar servicios públicos cada vez más eficientes, en beneficio de toda la comunidad de Pilcaniyeu.