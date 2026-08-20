Pilcaniyeu incorpora nuevo equipamiento para el Vagón Turístico

La Municipalidad de Pilcaniyeu adquirió nuevo equipamiento destinado al Vagón Turístico, con el objetivo de continuar mejorando este espacio y fortalecer las propuestas destinadas a quienes visitan la localidad o se encuentran de paso.

La incorporación de nuevo equipamiento forma parte de las acciones que lleva adelante el Municipio para poner en valor los espacios turísticos y generar mejores condiciones para recibir a visitantes.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de continuar trabajando en el fortalecimiento del desarrollo turístico local, promoviendo nuevos atractivos y mejorando los espacios que forman parte de la identidad de Pilcaniyeu.