Estudiantes de Los Menucos visitaron la muestra “Al Viento”

Estudiantes de la EEBA N° 24, Anexo Escuela N° 292 de Los Menucos, participaron de una visita a la muestra “Al Viento. Lenguas de los Territorios Fuegopatagónicos y Pampeanos”, una propuesta que invita a conocer y reflexionar sobre las lenguas originarias de la región.

El recorrido estuvo a cargo de la Dra. Andrea Pichilef, integrante del grupo Archivos, Lenguas y Territorios de la Universidad Nacional de Río Negro y del IIDyPCA-CONICET/UNRN.

Durante la visita, docentes y estudiantes pudieron conocer distintos aspectos vinculados con las lenguas originarias de la Patagonia y, a su vez, compartir sus propios conocimientos y experiencias, enriqueciendo el intercambio propuesto por la muestra.

Desde la organización agradecieron especialmente a docentes y estudiantes por su interés y participación, destacando el valor de generar estos espacios de encuentro con la historia, la cultura y los saberes de los pueblos originarios de la región.

También se destacó la participación de la intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, quien acompañó la actividad.

La propuesta permitió acercar a los estudiantes a una temática fundamental para conocer y valorar la diversidad lingüística y cultural de los territorios patagónicos.