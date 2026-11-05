Maquinchao: el DPA monitorea el caudal tras las lluvias

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) monitorea el arroyo Maquinchao tras las abundantes lluvias registradas en la Región Sur, que provocaron un importante aumento del caudal y desbordes en distintos sectores. Además, se avanzó con la instalación de una estación meteorológica en la localidad para fortalecer el seguimiento de las condiciones climáticas e hídricas y anticipar posibles escenarios de crecida.

Las lluvias intensas de las últimas semanas incrementaron los aportes de agua en las cuencas de la Región Sur, luego de varios años marcados por la sequía y la escasa disponibilidad hídrica. Esta situación se refleja en arroyos, cañadones y cursos de agua que vuelven a presentar niveles que hace tiempo no se observaban.

De acuerdo con las mediciones realizadas por equipos técnicos del DPA, el caudal que ingresó a la laguna Carrilaufquen Chica, a través del arroyo Maquinchao, se estima en aproximadamente 3 metros cúbicos por segundo, equivalentes a 3.000 litros de agua por segundo.

El organismo mantiene una red de monitoreo hidrológico que permite relevar y analizar el comportamiento de los cursos de agua. En este marco, los equipos técnicos recorren la zona para evaluar las condiciones del arroyo, verificar el escurrimiento y determinar si resulta necesaria alguna intervención.

Más información para anticipar las condiciones del agua

En paralelo, el DPA avanzó con la instalación de una estación meteorológica en Maquinchao, que permitirá conocer en tiempo real las precipitaciones, la temperatura y la humedad relativa. El equipamiento forma parte de la red provincial de monitoreo climático e hidrológico.

Estas estaciones fortalecen la capacidad de seguimiento en localidades y parajes, aportando información precisa para evaluar las condiciones meteorológicas y sus posibles impactos sobre los cursos de agua.

La información se encuentra disponible de manera libre y gratuita en la web del organismo, lo que permite a los equipos técnicos y a las comunidades conocer cómo evolucionan las precipitaciones en cada zona.