Pilcaniyeu fue sede de los Encuentros Culturales Rionegrinos – Instancia Regional

Jóvenes de distintas localidades de la región se reunieron para compartir sus talentos y expresarse a través de la música, la danza, el teatro, la literatura, las artes visuales, los audiovisuales y el ajedrez.

Pilcaniyeu fue sede de la Instancia Regional de los Encuentros Culturales Rionegrinos, una jornada que reunió a jóvenes de distintas localidades para compartir experiencias, expresarse y disfrutar de diversas manifestaciones artísticas y culturales.

Durante el encuentro se desarrollaron disciplinas de música, danza, teatro, literatura, artes visuales, audiovisuales y ajedrez, con la participación de jóvenes de Pilcaniyeu, Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi y Ñorquinco.

La propuesta es impulsada por el Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Cultura, y busca generar espacios donde las juventudes puedan mostrar su talento, creatividad y diferentes expresiones culturales.

Jóvenes de Pilcaniyeu compartieron sus talentos

Desde la localidad destacaron especialmente la participación de tres jóvenes que representaron a Pilcaniyeu en esta instancia regional:

Gustavo Marín , en Canto Solista.

, en Canto Solista. Catalina Dellasanta Fernández , en Artes Visuales.

, en Artes Visuales. Lisandro Ancatruz, quien recibió una mención especial por su obra, además de una devolución sobre su trabajo.

La intendenta Daniela Cornejo destacó la importancia de continuar acompañando este tipo de iniciativas, que fortalecen la cultura y generan oportunidades para que las nuevas generaciones puedan expresarse, compartir sus talentos y encontrarse con otros jóvenes de la región.

Desde el Municipio agradecieron especialmente a la Secretaría de Cultura de Río Negro y a todo su equipo, así como a quienes hicieron posible la jornada y a cada participante que llegó hasta Pilcaniyeu para compartir su arte y su pasión.

Felicitaciones a Gustavo, Catalina y Lisandro por representar a Pilcaniyeu y animarse a compartir su talento y creatividad en esta instancia regional.