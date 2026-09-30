Maquinchao celebra los 50 años del Encuentro Folklórico de la Línea Sur

La tradicional celebración tendrá lugar el próximo 10 de octubre, desde las 20:30, en el Gimnasio Municipal, con la participación de artistas nacionales, provinciales y locales.

Maquinchao se prepara para vivir una noche especial con motivo del 50° aniversario del Encuentro Folklórico de la Línea Sur, una celebración que recupera una historia profundamente vinculada con la identidad, la cultura y las tradiciones de la región.

La Municipalidad de Maquinchao invita a toda la comunidad a participar de este encuentro, que conmemora los 50 años de la primera edición de una propuesta que se convirtió en parte de la historia cultural de la Línea Sur.

La jornada contará con la participación de artistas nacionales, provinciales y locales, en una noche dedicada a nuestras raíces, la música folklórica y las expresiones que forman parte de la identidad regional.