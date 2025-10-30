El IUPA continúa las inscripciones para 2026

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) ya tiene en marcha la inscripción para 28 carreras universitarias en artes. La oferta académica incluye tecnicaturas universitarias, profesorados universitarios y licenciaturas en distintas disciplinas del arte.

La universidad, la única en su tipo en toda la Patagonia en la oferta específica de artes, ofrece carreras en Artes del Movimiento (Danzas), Arte Dramático, Música, Artes Visuales y Artes Audiovisuales.

Las personas interesadas pueden preinscribirse desde la página web del instituto, www.iupa.edu.ar, sobre la plataforma SIU Guaraní.

El IUPA tiene una tradición de más de 40 años como institución formadora en artes. En 2015 obtuvo el reconocimiento universitario, y en 2017 se establecieron los nuevos planes de estudio.

Acuden a la universidad estudiantes de todo el Alto Valle, pero también de otros puntos de Río Negro, Neuquén y otras provincias. La universidad cuenta con becas de ayuda económica, un comedor gratuito y otros beneficios para la comunidad.

Requisitos de inscripción

El comprobante de preinscripción deberá ser presentado, junto a otra documentación, para completar el proceso de inscripción. El período para la entrega de esta documentación abarca del 17 de noviembre al 19 de diciembre de 2025. La documentación para presentar incluye:

-Fotocopia del DNI

-Fotocopia de partida de nacimiento o certificado de nacimiento

-Certificado de buena salud

-Una foto 4×4 con fondo blanco

-Constancia de secundario completo con la leyenda “no adeuda materias”. En caso de adeudar materias: constancia de la institución que indique cuáles son.

-Fotocopia del título del nivel medio (si ya está disponible)

-Comprobante impreso de la preinscripción generada por SIU Guaraní.

En el caso de algunas carreras, se suman algunos requisitos adicionales, como por ejemplo, una prueba de esfuerzo o ergometría para quienes se inscriban a carreras de Artes del Movimiento. En tanto, para Arte Dramático, un certificado otorrinolaringológico. Para Artes Visuales, un certificado de aplicación de vacuna antitetánica y el certificado otorrinolaringológico.

Quienes deseen conocer más sobre la universidad, la oferta académica o los beneficios que la universidad ofrece a la comunidad estudiantil, pueden acceder a www.iupa.edu.ar o bien acercarse a la sede central, Rivadavia 2263.

La oferta académica

Departamento de Música

Tecnicatura Universitaria en Música (orientación Canto o Instrumento)

Profesorado Universitario en Interpretación Musical (Canto / Instrumento)

Profesorado Universitario en Interpretación Musical (Composición / Dirección Orquestal)

Profesorado Universitario de Educación Musical

Profesorado Universitario en Dirección Coral

Licenciatura en Música (orientación Composición / Dirección Orquestal)

Licenciatura en Música (orientación Canto / Instrumento)

Licenciatura en Dirección Coral

Licenciatura en Música Popular

Departamento de Artes del Movimiento

Tecnicatura Universitaria en Danzas Españolas

Tecnicatura Universitaria en Danzas Folklóricas

Tecnicatura Universitaria en Danza Clásica

Profesorado Universitario en Danzas Españolas

Profesorado Universitario en Danzas Folklóricas

Profesorado Universitario en Danza Clásica

Profesorado Universitario en Danza Contemporánea

Licenciatura en Folklore

Departamento de Artes Visuales

Tecnicatura Universitaria en Artes Visuales

Profesorado Universitario en Artes Visuales

Licenciatura en Artes Visuales

Departamento de Artes Audiovisuales

Tecnicatura Universitaria en Sonido

Tecnicatura Universitaria en Guión

Tecnicatura Universitaria en Animación Audiovisual

Tecnicatura Universitaria en Fotografía

Profesorado Universitario en Artes Audiovisuales

Licenciatura en Artes Audiovisuales

Departamento de Arte Dramático

Profesorado Universitario en Teatro