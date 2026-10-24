Pilcaniyeu:El temporal provocó el corte del camino troncal de Pichileufú

El camino permanece intransitable tras las crecidas de los arroyos. El Comité de Emergencia Municipal (COEM) relevó los daños y prevé iniciar trabajos con maquinaria para reparar los sectores afectados.

Las consecuencias del temporal y las crecidas de los arroyos provocaron un corte en el camino troncal de la zona de Pichileufú, que actualmente permanece intransitable.

Durante la mañana de hoy, integrantes del Comité de Emergencia Municipal (COEM) de Pilcaniyeu se reunieron para evaluar la situación y se trasladaron hasta el lugar para relevar los daños ocasionados por el avance del agua.

Según informo la intendenta Daniela Cornejo, durante la tarde está previsto comenzar con trabajos de reparación mediante maquinaria, con el objetivo de intervenir los tramos afectados y mejorar las condiciones de transitabilidad.

Ante esta situación, se solicita a los vecinos evitar circular por el sector hasta nuevo aviso y tomar las precauciones necesarias.

Las autoridades informarán oportunamente cuando el camino se encuentre nuevamente habilitado.