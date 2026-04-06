Vandalismo en Sierra Colorada: daños en plazas, escuela y espacios turísticos

La Municipalidad repudió los hechos y pidió mayor compromiso de la comunidad para cuidar los espacios públicos.

La Municipalidad de Sierra Colorada expresó su enérgico repudio ante los recientes hechos de vandalismo registrados en distintos puntos de la localidad, que afectaron espacios públicos de uso común y gran valor para la comunidad.

Entre los sectores dañados se encuentran la Plaza San Martín, donde se registró la rotura de bancos públicos y pintadas en el mástil; la Plaza de Juegos Infantiles, con grafitis en el sector del tobogán; la Escuela Primaria N° 26, donde se constataron pintadas y daños en las paredes del establecimiento; y el Mirador Hamaca en los Cerros, con deterioro y pintadas en bancos y mesas.

Desde el municipio remarcaron que “el vandalismo no es una travesura, es un delito”, y advirtieron que este tipo de acciones no solo perjudican el patrimonio público, histórico y estético de la localidad, sino que también generan un gasto económico significativo para su reparación.

En este sentido, se hizo un llamado a la comunidad a reforzar el compromiso ciudadano, entendiendo que los espacios públicos son lugares de encuentro y forman parte de la vida cotidiana de todos los vecinos y vecinas.

Finalmente, se solicitó la colaboración de la población para denunciar cualquier situación sospechosa o comportamiento vandálico ante las autoridades correspondientes.