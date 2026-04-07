Jacobacci: el intendente vetó una ordenanza y propuso adherir a la Ley 5704

La medida deja sin efecto una asignación especial para cargos del Concejo Deliberante y se enmarca en una serie de iniciativas del Ejecutivo municipal.

El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, vetó una ordenanza que establecía una asignación especial para los secretarios administrativos y legislativos del Concejo Deliberante.

La decisión del Ejecutivo municipal deja sin efecto la creación de este beneficio, en el marco de una serie de medidas impulsadas en los últimos días vinculadas a la organización y administración de los recursos públicos.

En paralelo, el jefe comunal presentó un proyecto para adherir a la Ley 5704, iniciativa que se suma a otras propuestas enviadas recientemente al ámbito legislativo local.

“La Ley 5704 de la provincia de Río Negro, normativa vinculada al ordenamiento y transparencia en la gestión pública, lo que permitiría establecer criterios más claros en materia administrativa y financiera”.