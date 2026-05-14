Pilcaniyeu: El municipio asistió a una familia afectada por daños ocasionados por el viento

Personal municipal realizó trabajos de reparación en el techo de una vivienda de la localidad.

La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Pilcaniyeu continúa desarrollando acciones de acompañamiento y asistencia ante distintas situaciones de emergencia y necesidad que atraviesan vecinos y vecinas de la comunidad.

En esta oportunidad, personal del corralón municipal llevó adelante tareas de reparación en el techo de la vivienda de un vecino de la localidad, luego de que el fuerte viento provocara la voladura de una de las chapas.

Desde el municipio informaron que, debido al deterioro que presentaban las chapas de fibrocemento existentes, se realizó el recambio de varias de ellas por nuevas chapas de zinc, mejorando así las condiciones de seguridad y protección de la vivienda.

Asimismo, destacaron el compromiso y la rápida respuesta del personal municipal, que trabaja diariamente para brindar soluciones concretas y acompañar a las familias ante distintas contingencias.

Estas acciones forman parte de la asistencia permanente que el municipio impulsa para atender las necesidades de la comunidad y fortalecer el acompañamiento social en la localidad.