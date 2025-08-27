Jacobacci Regionales

Nuevos colchones hospitalarios para mejorar la atención en Jacobacci

Ricardo Manrique 5 horas ago

El Hospital de Ingeniero Jacobacci informó a la comunidad que, con el objetivo de mejorar la calidad de atención y el confort de los pacientes, se concretó la compra de nuevos colchones hospitalarios destinados a los distintos servicios.

Esta adquisición fue posible gracias a los fondos recaudados por las prestaciones brindadas a través de las obras sociales, lo que permite reinvertir en el fortalecimiento de la institución y en la mejora continua de las condiciones de internación.

Asimismo, desde el hospital expresaron un sincero agradecimiento al servicio de transporte Transcont Jacobacci, por su colaboración y buena disposición en el traslado y entrega de los colchones recientemente adquiridos, tarea realizada de manera solidaria y sin costo alguno.

Next Post

Jacobacci Regionales

Jacobacci: nueva Líneas Crédito para pequeñas, Medianas, Empresas y Cooperativas

mié Ago 27 , 2025
El Municipio Jacobacci, mediante la dirección de Empleo y Capacitación invita a una charla informativa sobre la Línea Crédito Fiscal vigente, que permite financiar acciones de formación laboral destinadas a trabajadores ocupados y personas desocupadas, con el objetivo de mejorar sus competencias y fortalecer la competitividad de empresas y cooperativas […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

agosto 2025
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias