Nuevos colchones hospitalarios para mejorar la atención en Jacobacci

El Hospital de Ingeniero Jacobacci informó a la comunidad que, con el objetivo de mejorar la calidad de atención y el confort de los pacientes, se concretó la compra de nuevos colchones hospitalarios destinados a los distintos servicios.

Esta adquisición fue posible gracias a los fondos recaudados por las prestaciones brindadas a través de las obras sociales, lo que permite reinvertir en el fortalecimiento de la institución y en la mejora continua de las condiciones de internación.

Asimismo, desde el hospital expresaron un sincero agradecimiento al servicio de transporte Transcont Jacobacci, por su colaboración y buena disposición en el traslado y entrega de los colchones recientemente adquiridos, tarea realizada de manera solidaria y sin costo alguno.